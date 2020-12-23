В Санкт-Петербурга ссора двух автомобилистов закончилась больницей. Вечером во вторник, 22 декабря 2020 года, двое мужчин: 34-летний житель Тамбовской улице за рулем \\"УАЗ Патриот\\" и 31-летний житель Гатчины, владелец завода металлопластика, водитель \\"Вольксваген Тигуан\\", не поделили дорогу и начали выяснять отношения. В результате первый оказался под колесами автомобиля.- Во время перепалки, которая происходила у дома 42 по Краснопутиловской улице, бизнесмен толкнул своего оппонента, тот вылетел на дорогу и попал под автомобиль \\"Хендай Солярис\\", за рулем которого находилась 47-летняя женщина, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.В итоге водитель отечественного автомобиля госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии - у него травмы головы, переломы грудной клетки, позвоночника и поясничной области.Предпринимателя доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.