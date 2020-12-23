Более 35 тысяч человек обследовали на наличие коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге. Такие цифры приводит Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в городе.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 258 человек. Под медицинским наблюдением находится 1675 горожан. Из них двое - в обсерваторе, 782 - контактные, 891 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.За прошедший день операторами единой городской справочной службы по номеру 122 принято 3735 вызовов, связанным с коронавирусом.Волонтерами выполнено 3115 заявок, которые оставляли нуждающиеся в помощи горожане. Тем петербуржцам, которым необходима помощь, нужно позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-200-34-11.Всего с начала октября уже 56 178 горожан из числа пожилых, одиноких людей, а также малообеспеченных многодетных семей уже получили продуктовые наборы.