Только 20% петербуржцев выйдут на работу 31 декабря. Такие данные приводит сервис подбора персонала Head Hunter, специалисты которого провели опрос среди работающих горожан. Эти несчастливчики будут трудиться «до упора», а еще часть уйдут домой пораньше.- Итоги опроса показали, что 22% опрошенных петербуржцев выйдут на работу 31 декабря и проведут там весь день. Каждый шестой (16%) уйдет с работы пораньше. 34% вовсе не пойдут на работу в канун Нового года, - сообщает пресс-служба рекрутинговой компании.Напомним, что в минувший понедельник Смольный официально объявил о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26-е число. Это касается сотрудников бюджетных учреждений, а остальным компаниям лишь рекомендовали сделать также.Аналогичное распоряжение тремя днями ранее выпустило и правительство Ленинградской области.