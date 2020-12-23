Петербургское управление МЧС России предупредило о сильном снегопаде, который обрушится на город днем 23 декабря. А учитывая, что температура держится на уровне чуть выше ноля градусов, то снег окажется мокрым и будет липнуть а все подряд.- По прогнозу «Северо-Западного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, - предупреждают спасатели.Налипший снег может ломать ветки деревьев и даже рвать провода, но такого произойти не должно. По оценке синоптиков, в среду в городе выпадет примерно 3-5 сантиметров осадков. Спасибо за все надо сказать циклону «Грета», накрывшему Петербург. И такая снежная погода задержится в Северной столице примерно до 29 декабря.Одновременно с этим гидрометцентр прогнозирует похолодание до -5...-10 градусов в Петербурге и до -15 - в Ленинградской области. А вот под Новый год опять начнет теплеть.