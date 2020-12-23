Число новых инфицированных в Санкт-Петербурге неустанно растет. Благо, темп распространения коронавируса в городе замедлился и уже третью неделю находится на одном уровне. По данным оперативного штаба на утро 23 декабря 2020 года в Северной столице зарегистрировано еще более 3,7 тысяч случаев заражения.- За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3749 человек. Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 212 074 человек. Умерли от инфекции 7074 горожан (+75 за сутки), а выздоровели 123 518 (+2617), - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.Власти Петербурга продолжают принимать меры, чтобы как можно эффективнее бороться с пандемией. На данный момент амбулаторные больные \\"ковидом\\" бесплатно получают лекарства. В Смольном заявили, что сейчас в городе есть десятидневный запас препаратов. Он не должен закончиться, так как пополняется каждую неделю.