Уже более семи тысяч петербуржцев умерли от последствий коронавируса. Всего с начала пандемии в городе подтверждены 7074 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19. Это стало известно после публикации статистики за минувшие сутки.- На утро 23 декабря в России зафиксировано 549 смертей по причине коронавирусной инфекции. В том числе 73 - в Москве и 75 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».С начала 2020 года в стране скончался 52 461 больной коронавирусом. Самая высокая смертность отмечена в Московском регионе - 10 613. Петербург занимает второе место - 7074.При этом индекс летальности из расчета на 100 тысяч жителей самый высокий именно в городе на Неве - 132,2 против 84,9 в столице.Кроме того, за минувшие сутки в Петербурге заразились «ковидом» еще 3749 человек, а выздоровели 2617.В активном состоянии болезни находятся 81 482 горожанина.