В Санкт-Петербурге появился первый в городе мост, сделанный из композитных материалов. Это новая переправа через реку Лубья, известная как Камышинский мост. Качество работ во вторник, 22 декабря 2020 года, проверили председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин и директор \\"Мостотреста\\" Андрей Кочин.- Решение о проведении капитального ремонта с полной заменой пролетного строения и переустройством устоев было принято в связи с износом конструкции. Конструкции из композитных материалов более устойчивы к коррозии и агрессивным средам, являются более долговечными по сравнению с металлическими и железобетонными сооружениями, - рассказали в Смольном.Кроме того, композитный материал легче и упрощает монтаж.Также Левакин и Кочин проверили ход ремонта моста Красный Судостроитель через Охту, который располагается у Магнитогорской улицы между проспектом Шаумяна и Малоохтинским кладбищем, который давно просили вернуть местные жители. С 2002 года переправа была в аварийном состоянии.