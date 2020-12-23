37-летняя женщина попала в больницу после жесткого изнасилования в Санкт-Петербурге. В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, жительница города Выборг была в гостях у своего знакомого в Северной столице, в квартире дома 42 по Ленсовета. Оттуда женщина уезжала на скорой помощи.- Пациентка поступила в НИИ скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой левой брови, ушибом правого локтя, состоянии после изнасилования, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Делом занялась полиция. Женщина рассказала стражам порядка, что она была в гостях у знакомого, который напал на нее, жестко избил и изнасиловал.В 4 часа ночи у дома, откуда госпитализировали женщину, полиция задержала 31-летнего приезжего из Крыма, на которого и указала пострадавшая. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.