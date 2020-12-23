Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор мужчине, который в январе нынешнего года с ножом напал на двух девушек у аптеки на Школьной улице. Одной из подруг злоумышленник нанес удар в спину. Лезвие пробило пострадавшей почку.- Суд установил: 28.01.2020 около 20 часов 19 минут подсудимый Блинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения беспричинно, по малозначительному поводу, нанес ножом один удар потерпевшей в поясничную область, чем причинил последней моральные страдания, физическую боль и тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.Сам мужчина вину признал. По его словам, причиной нападения стал подслушанный разговор. Когда он вышел из вестибюля станции «Старая Деревня» и направился домой, впереди него шли две неизвестных ему девушки, обсуждавшие мужчин. Слова задели петербуржца и он достал из кармана нож.Отметим, что в сентябре 2020 года Всеволожский суд уже осудил мужчину по статье «Убийство». Путем сложения наказаний, окончательный срок: восемь лет колонии строгого режима.Также виновник выплатит компенсацию пострадавшей в 400 тысяч рублей.