В Санкт-Петербурге откроется новая перехватывающая парковка. Автостоянка разместится недалеко от станции метро \\"Проспект Большевиков\\", специально для автомобилистов, которые не хотят ехать в центр города на машине, а предпочтут без пробок доехать на подземке. Открытие стоянки назначено на 24 декабря.- 24 декабря состоится открытие новой перехватывающей автостоянки на проспекте Пятилеток, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.На данный момент не сообщается, на сколько машин рассчитана парковка и точное ее местоположение.На стоянке установлена автоматизированная парковочная система, включающая систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отображаться количество свободных парковочных мест. Напомним, что пользоваться парковкой можно бесплатно при въезде с 06:01 до 20:00 и выезде до 23:59 при условии предъявления электронного проездного на общественном транспорте билета за текущие сутки.