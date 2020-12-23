Специалисты транспортной отрасли оценили сроки восстановления автобусных пассажирских перевозок между Санкт-Петербургом и прибалтийскими странами, которые были особенно популярны до пандемии.- Ожидается, что возобновление международных автобусных перевозок с Россией состоится в середине следующего года. Автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и странами Прибалтики с Финляндией смогут восстановиться в полном объеме не ранее второй половины 2022 года, - сообщает пресс-служба транспортной компании Lux Express Group.Конечно, сейчас сложно точно сказать, как изменится мир под воздействием коронавируса. Будет ли третья, четвертая волна пандемии, или все наконец успокоится? От этого зависят сроки снятия ограничений, которые пока только ужесточаются.Но даже в случае открытия граница, турпоток не восстановится моментально. При этом именно россияне активно поедут за границу. А вот въездные маршруты могут недосчитаться пассажиров. На 2021 год загрузка автобусов по оптимистичным прогнозам составит 50%.