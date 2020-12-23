Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы МВД, которую обвиняли в случайном убийство своего знакомого. Трагедия произошла в сентябре 2019 года, когда бывший коллега женщины пришел к ней в гости и начал приставать.- 20.09.2019 подсудимой позвонил знакомый и предложил встретиться, она согласилась и предложила ему приехать к ней домой, где также находился ее сожитель, также экс-сотрудник МВД. После приезда гостя, все трое начали распивать спиртное и вспоминать годы службы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.В ходе разговора, когда сожитель хозяйки вышел с кухни, знакомый признался даме в любви, а потом предложил провести вместе ночь. Женщина, которая в этот момент резала огурец, ответила отказом. Тогда мужчина обнял ее сзади, а она не глядя отмахнулась рукой, в которой держала нож.Пылкий поклонник охнул и сел на диван. Ранения никто не заметил. Хозяева оставили гостя дома, а сами пошли в магазин. Когда они вернулись, мужчина сидел в той же позе, но признаков жизни не подавал.Суд, взвесив все за и против, дал женщине пять лет колонии общего режима.