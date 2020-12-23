Ученые Санкт-Петербурга считают, что город может ждать третья волна пандемии. Об этом в среду, 23 декабря 2020 года, рассказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров на онлайн-конференции в ТАСС. Он пояснил такую вероятность летними показателями эпидемии.- Третья волна коронавируса возможна. Это возможно. То, что за лето не опустился прирост ниже 0,5 процента это уже говорит многом. Они и сейчас не снизятся. Если будет третья волна, то прирост будет еще медленнее, - пояснил ученый.Также специалисты отмечают, что во время первой волны рост заражений длился 60 дней, на данный момент вторая волна длится уже 120 дней.Напомним, что за минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3749 человек. Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 212 074 человек.