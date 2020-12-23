Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем, окончательном чтении закон о защите и сохранении старых, в том числе советских вывесок. Он должен защитить в том числе и световые конструкции, ставшие архитектурными достопримечательностями города.- Законом запрещается демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года. Именно с этой даты в городе начали действовать особые правила размещения наружной рекламы, поэтому ее и взяли за точку отсчета, - сообщил один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.Отметим, что за сохранение советских аутентичных вывесок особенно ратовали градозащитники. Приметы времени, имеющие художественную ценность, да и просто близкие выросшим в городе ленинградцам, часто исчезали с фасадов домов под натиском времени - их демонтировали, чтобы повесить современную вывеску или рекламу.Также на конструкции писали кляузничали профессиональные жалобщики. Она требовали снести даже такие, как «Город-герой Ленинград» на площади Восстания. Теперь дух советского времени окажется под защитой закона.