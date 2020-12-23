Суд Всеволожского района Ленинградской области отправил под арест 25-летнего жителя Нового Девяткино, который удерживал в своей квартире инвалида-колясочника и заставлял его просить милостыню. Пленником оказался уроженец Нижнего Новгорода, бывший десантник.- По данным следствия, в период с августа по декабрь 2020 года неустановленные лица незаконно удерживали мужчину, являющегося инвалидом. Злоумышленники выводили его для занятия попрошайничеством под присмотром. 16 декабря 2020 года, когда мужчина в очередной раз занимался попрошайничеством, к нему подошла гражданка и предложила помощь, - сообщала пресс-служба областного управления Следственного комитета.В итоге инвалида освободили полицейские, а его «тюремщиков» объявили в розыск. Вскоре злоумышленника, оказавшегося представителем «кочевого народа», задержали.А 23 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на два месяца. При необходимости срок нахождения в СИЗО могут продлить.