На Ленинградскую область надвигается обильный снегопад. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 25 декабря 2020 года, регион накроет метель, которая застелет все районы белым \\"покрывалом\\". Обстановка на дорогах в этот день будет сложная.- 25 декабря в южных районах Ленинградской области местами ожидается сильный снег, - рассказали в ФГБУ \\"Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды\\".Также в связи с ухудшением погоды, синоптики ожидают с 24 по 26 декабря сложную обстановку на трассах из-за снега и гололеда. Автомобилистам напомнили, что в таких условиях необходимо быть за рулем максимально внимательными и осторожными.В четверг, 24 декабря, в Ленобласти пройдет мокрый снег, местами морось. Температура воздуха ожидается в районе от плюс 2 до минус 2 градусов. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.