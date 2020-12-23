Петербургские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который по неосторожности убил пьяного посетителя супермаркета, пришедшего за покупками без маски. Во время конфликта у кассы мужчина резко толкнул оппонента, отчего тот отлетел в сторону и упал, ударившись головой о кафельный пол.- 20 декабря от дома 11 по проспекту Елизарова с различными травмами в тяжелом состоянии в одну из городских больниц был госпитализирован мужчина 1983 года рождения, который позднее скончался. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Сам покупатель, ставший невольным убийцей, не стал дожидаться полицейских и просто ушел домой. Установить его личность и задержать удалось спустя лишь три дня. Сейчас мужчину допрашивают, после чего станет ясна причина конфликта.Отметим, что подозреваемому грозят обязательные или исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.