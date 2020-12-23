Еще один памятник деревянного зодчества будет восстановлен в Сестрорецке по программе «рублю за метр». После дачи Кочкиной, Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП) пристроил в хорошие руки загородный дом дворянина Людомира Змигродского, ныне практически превратившийся в руины.- Здание стало пятым памятником, реализованным по этой программе. Договор аренды сроком на 49 лет заключен с индивидуальным предпринимателем. Срок реставрации не может превышать семи лет с даты передачи объекта, - сообщает пресс-служба КГИОПа.Отметим, что дом Змигродского (построен в 1903-1906 годах) расположен в северной части исторического района Сестрорецка «Канонерка», где ранее находилось селение Кароканна (Коронона). За свой «открыточный» вид он не раз печатался на почтовых карточках с фотографиями Сестрорецка.После революции в здании расположилась база отдыха «Трудовой Курорт», переименованная позже в «Сестрорецкий курорт». Позднее тут были отдельные жилые квартиры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:От роскоши до упадка: Шедевры деревянного зодчества, которые близки к разрушению«Комсомолка» полюбовалась некогда самыми красивыми дачами Сестрорецка (подробности)