Серьезнейший пожар произошел в жилой высотке на Английской улице в Кудрово. В доме загорелась квартира на 21-м этаже, причем пламя моментально разгорелось и начало выбиваться из окон.- В 16:20 23 декабря поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, г. Кудрово, пр. Английская улица, дом 5. На место происшествия были отправлены дежурные смены 49 и 50 пожарных частей Ленинградской области и 52 пожарной части г. Санкт-Петербург (12 человек, 3 единицы техники), - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.Сейчас, учитывая ситуацию, на месте ЧП работают уже шесть пожарных расчетов. Спасатели проливают водой перекрытия и проводят эвакуацию с верхних и нижних этажей здания.Пока сведений о жертвах или пострадавших, а также возможных причинах пожара не поступало.