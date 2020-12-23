Жители Кудрово опубликовали в соцсетях фото и видео серьезного пожара, который произошел днем 23 декабря в жилой многоэтажке на Английской улице. Около половины пятого вечера здесь вспыхнула квартира, расположенная одном из последних этажей высотки.- Пожар в городе Кудрово на 21 этаже дома №5 по Английской улице. Пожарные приехали примерно через 3-4 минуты после возгорания, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».По данным управления МЧС по Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:30. На место были отправлены подразделения двух областных пожарных частей и одной из Петербурга. Всего на данный момент с пламенем борются шесть расчетов.Данных о причинах ЧП, а также о пострадавших не поступало.При этом местные жители в соцсетях пишут, что не раз видели, как с верхних этажей дети кидали подожженные бумажки, которые могли залететь в открытое остекление балкона. ругая возможная причина пожара - замыкание новогодней гирлянды.Однако точные обстоятельства установят уже пожарные дознаватели.