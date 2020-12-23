Около шести тысяч ребятишек отправятся на отдых в оздоровительные лагеря, расположенные в Ленинградской области. В их числе окажутся и дети медицинских работников, которые получат путевки совершенно бесплатно. Это еще одна мера поддержки врачам от властей региона.- Всего в области на зимних каникулах будет открыто 30 оздоровительных организаций. Учреждения будут работать при 50% загрузке, - сообщает пресс-служба администрации правительства Ленобласти.А вот традиционных родительских дней, хорошо знакомых по фильму «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», не будет. Вход на территорию детских лагерей папам и мамам заказан по карантинным соображениям - опасность распространения коронавируса все еще высока.Наблюдать, как отдыхают их чада, родители смогут в удаленном формате по видеосвязи при помощи онлайн-платформ.