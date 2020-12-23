Атлантический циклон «Грета» добавила забот коммунальным службам Санкт-Петербурга. Из-за визита этой гостьи, дорожные службы пришлось перевести на усиленный режим работы. И неспроста, ведь только днем в городе выпало сразу три сантиметра снега.- Для ликвидации последствий непогоды численность личного состава и спецтехники будет увеличена. Всю ночь дорожники планируют очищать проезжую часть и тротуары. Собранный снег будет вывозиться самосвалами на снегоприемные и снегоплавильные пункты, - сообщает пресс-служба городского Комитета по благоустройству.О том, что Петербург накроет циклон, метеорологи предупреждали еще накануне, поэтому коммунальщики заранее обработали дороги противогололедными составами, а на тротуары была высыпана увеличенная порция песко-соляной смеси.Под особый контроль взяты территории в районе станций метро, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.На улицах города работают 897 единиц уборочной техники и 1205 дворников.Обо всех проблемных участках можно сообщить по телефону: 314-60-13.