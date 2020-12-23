Еще одно не совсем привычное украшение появилось в центре Санкт-Петербурга. Знаменитый Дворцовый мост подсветили «северным сиянием». Так в Смольном называют эффект, который дает смонтированная над мостом динамическая композиция.- Совсем скоро Новый год. Сейчас очень важно создать в городе праздничное настроение, подчеркнуть красоту мостов и набережных, наших великолепных архитектурных ансамблей - отметил губернатор Александр Беглов, отмечая работу специалистов Городского центра рекламы и праздничного оформления, «Мостотреста» и выполнявшего заказ подрядчика.Всего над проезжей и пешеходной частями переправы появились 300 светодиодных элементов с тремя тысячами светодиодных «пикселей» в них. Для управления подсветкой используется компьютерная программа, а висит вся эта красота на 40 стальных тросах.Площадь инсталляции - 6 500 квадратных метров.