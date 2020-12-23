Сильные пробки сковали движение транспорта в Санкт-Петербурге вечером 23 декабря. Весь день в городе падал снег, поэтому не исключено, что в некоторых местах дорожные службы продолжают расчищать проезжую часть, несмотря на теплую для зимы погоду. Ожидается, что загруженность дорог снизится в ближайший час к 8 вечера, а к 21:00 и вовсе составит 2 балла.- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду. Также в городе в 18:12 зафиксирована необычно сложная пробка в 9 баллов на Выборгском шоссе, от Суздальского проспекта до Приозерского шоссе. В пробке длиной 5.5 км можно было потерять 1 час 40 минут, что на 1 час 28 минут больше обычного, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».К слову, об автомобилях – в Санкт-Петербурге полицейские исполнили новогоднюю мечту 7-летнего мальчика, прокатив его в патруле.