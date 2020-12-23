Кингисеппский районный суд Ленобласти отправил в колонию общего режима бывшего любовника жительницы Ленобласти. По ее словам, она познакомилась с ним осенью 2018 года. Тогда ничто не предвещало беды, и он выглядел почти что принцем на белом коне. Совсем скоро пара съехалась, но в один день возлюбленная поняла, что с ее половинкой что-то явно не так – мужчина силой записал с ней домашнее видео компрометирующего характера. После этого начались вымогательства.- Женщина, поддавшись угрозам подсудимого, передала ему денежные средства и золотые украшения, однако вымогательства не прекратились, в связи с чем она обратилась в полицию. Там признали 47-летнего мужчину виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе судов Ленобласти.Добавим, что с мужчины взыскали и материальный ущерб.