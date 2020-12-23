Петроградский районный суд отправил в СИЗО уроженца Дагестана, подозреваемого в ограблении петербуржца. Примечательно, что на протяжении всего процесса мужчина просился домой. По словам следователей, на родине ему делать нечего, потому что сначала придется ответить за инцидент произошедший ночью 21 декабря у одного из домов на Каменноостровском проспекте. Там неизвестные лица брызнули перцовым газом в лицо прохожему и отобрали у него кошелек и смартфон за 13 тысяч рублей.- Задержанный уроженец Дагестана причастность не отрицал, но возражал против ареста. По словам мужчины, на родине за него очень переживают родители, также его ждет невеста в Дербенте. В Санкт-Петербург он приехал 3 месяца назад и вскоре планировал уехать. Как отметил адвокат, телефон потерпевшему уже вернули, и он якобы не имеет претензий к нападавшему, - рассказывают детали дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.В итоге буйный гость Северной столицы встретит Новый год в следственном изоляторе и просидит там минимум до 21 февраля.