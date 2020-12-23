В торгово-развлекательном центре «Мега-Дыбенко» объявили эвакуацию вечером 23 декабря 2020 года. Тысячи людей ринулись на выход к парковкам. О столпотворении «Комсомолке» рассказали читатели. О причинах пока все только предполагают. К примеру, не исключается версия, что в ТРЦ снова позвонил лжеминер.- У нас в «Мега-Дыбенко» эвакуация. Причем, нас даже случайно закрыли внутри, но потом заметили и уже выпустили, - сообщили раздосадованные посетители «КП-Петербург».Чуть позже о срочной эвакуации написали в популярном сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте»».- Эвакуировали в 20:10. Причины не говорят, - пишет другие очевидцы.Другие посетители «Меги» добавили, что всех вновь начали пускать к 9 вечера, но не все это подтверждают. В соцсетях и на сайте ТРЦ никакой информации об инциденте нет.