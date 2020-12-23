Петербуржцы, а также жители Северо-Западного федерального округа стали чаще брать ипотеку за неполный 2020 год. Число предоставленных кредитов возросло почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Например, в октябре 2020-го банки выдали ипотек на сумму 35,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше аналогичного месяца в 2019-м.- Спрос на кредиты остался благодаря снижению ипотечных ставок. Средневзвешенная ставка по предоставленным в октябре 2020 года жителям СЗФО и Санкт-Петербурга рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 7,29% годовых. Для сравнения, в октябре прошлого года – 9,35% в СЗФО и 9,28% в Петербурге, - отметили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.Не обошлось и без ипотечной задолженности. По данным на осень 2020 года, петербуржцы должны банкам 567,6 млрд рублей, что больше на 18%, чем в 2019-м.