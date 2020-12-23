В СК РФ рассказали о создании следственной группы, предназначенной для помощи обманутым дольщикам в Ленобласти. В производстве сейчас находятся 3 уголовных дела, возбужденных по статье за мошенничество. Вдобавок следователи активно сотрудничают с потерпевшими заявителями.- Следственное управление проанализировало работу надзорных органов в сфере долевого строительства и нашло нарушения, допущенные местными органами власти. Также на областном уровне допускались нарушения при выдаче разрешений на строительство, продлении их сроков и осуществлении контроля за ходом строительства, - сообщили главе СК РФ Александру Бастрыкину в СУ СК РФ по Ленобласти.Промежуточным итогом работы следователей стали уголовные дела, возбужденные из-за набедокуривших чиновников, – по статье за халатность и злоупотребление должностными полномочиями.Напомним, ранее к голодающим дольщикам ЖК «Три апельсина» и ЖК «На Заречной» приехал губернатор Санкт-Петербурга.