Постояльца гостиницы «Северная корона» в Выборге выкинули на улицу из окна четвертого этажа. Администратор тут же позвонил в полицию и «скорую». Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и выяснили, что четверо мужчин распивали алкоголь и что-то друг с другом не поделили, после чего началась ожесточенная драка.- Двоих пострадавших госпитализировали в местную больницу. У одного из них состояние средней степени тяжести, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга. Со вторым ситуация хуже, именно он вылетел из окна. Мужчине 36 лет, он уроженец Новгородской области. После падения он сломал себе три шейных позвонка, лопатку и основание черепа. Также медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, шок 3-й степени и закрытую травму груди, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.В полицию доставили двух других участников драки. Они оба жители Ленобласти. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.