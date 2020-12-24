Жители Всеволожска, что находится в Ленобласти, бьют тревогу из-за смертельно опасной горки, найденной в парке «Песчанка». Одна из местных жительниц пошла туда с детьми для отдыха. В какой-то момент ребята нашли себе снежную горку и принялись съезжать с нее на ватрушке. Внезапно она напоролась на арматуру и порвалась. Чудом никто не пострадал. Оказалось, что стальных прутьев там пруд пруди.- Будьте осторожны! Из земли торчит арматура, чудом дети не пострадали! Все «для людей» сделано! Кошмар! – пишет шокированная женщина в группе «Всеволожск Вконтакте».Другие жители подтвердили опасения автора публикации.- Видели мы сегодня это место. Деткам интересно везде полазать, еле свою отговорила от катания с этой горки. А то, что там нет специально оборудованных мест для катания детей, - полный бред. Там всегда дети катались, а теперь они должны ходить стройными рядами? – пишет одна из местных жительниц.Добавим, что кто-то предположил, что арматуры держат сетку, засыпанную землей, на откосе.Тем временем в центре Санкт-Петербурга открылась всесезонная зимняя горка. Но платная.