Очевидцы сообщают о смертельном ДТП двух грузовиков на трассе «Вологда – Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленинградской области. По словам проезжавших мимо автомобилистов, жуткая авария произошла около 21:30 на повороте в поселок Цвылево.- Столкнулись грузовики MAN и Mercedes. Водитель первой фуры от полученных травм скончался на месте. Ищу свидетелей ДТП, - написал очевидец Самир в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».По информации подписчиков группы «Подслушано | Тихвин» грузовики столкнулись лоб в лоб. Судя по фотографиям с места происшествия, от машин не осталось живого места, настолько сильным было столкновение. В пресс-службе МЧС подтвердили факт аварии.- На месте происшествия работала дежурная смена 61-й пожарной части Ленобласти, 4 человека и 1 единица техники. В ходе ликвидации последствий ДТП спасатели деблокировали пострадавшего, - сообщили в ГУ МЧС России по 47 региону.