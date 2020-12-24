Вооруженный грабитель вынес из микрофинансовой организации в Калининском районе Санкт-Петербурга 4 тысячи рублей. Правда, они были муляжом, билетами так называемого банка приколов. Под дулом пистолета сотрудник организации не стушевался и смог обхитрить злоумышленника. Тот обрадовался подачке и тут же скрылся прочь.- Позже в полицию обратился региональный менеджер компании, который попросил найти грабителя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Приметы злоумышленника следующие: азиатский тип лица, на вид 28029 лет, рост от 170 до 173 сантиметров. Был одет в черную шапку с флагом Канады, темную куртку и брюки. На лице носил маску, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Добавим, что горе-грабителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет либо ограничение свободы на срок до 2 лет.