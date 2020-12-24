Снежная погода ненадолго установилась в Санкт-Петербурге. В четверг, 24 декабря 2020 года, город снова накроют дожди вместе с потеплением. Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов под влиянием периферии циклона.- Северная столица окажется на периферии циклона, в его теплой части. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и потеплеет, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Так, в Петербурге в четверг до плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду.Похолодание снова стоит ждать к выходным. По прогнозу синоптиков в субботу, 26 декабря, ночью пройдет снег. Днем температура опустится до минус 3-5 градусов, а ветер изменит свое направление на северное.