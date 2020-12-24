В ночь на четверг, 24 декабря 2020 года, в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар. Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт экстренной службы в 3:27 часов ночи. Бригады двух пожарных частей выехали незамедлительно на место.- Пожар произошел в частном доме на улице Калинина в поселке Красный бор. К тому моменту, как спасательные бригады приехали на место, огонь уже охватил всю постройку площадью более 70 квадратных метров, - рассказали в управлении МЧС по Ленобласти.Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось почти два часа. К тушению пожара были привлечены восемь человек и четыре единицы техники.Огонь был ликвидирован к 5:11 часа утра. По предварительным данным, никто не пострадал. на данный момент специалисты проводят проверку, чтобы выяснить причину возгорания.