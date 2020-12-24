В Санкт-Петербурге похитили 41-летнего мужчину и долгое время держали его в квартире. В среду, 23 декабря 2020 года, в полицию обратилась 31-летняя женщина и рассказала, что ее супруга похитили и удерживают в одной из квартир дома 19 по улице Подольской. Правоохранители выехали для выяснения обстоятельств.- Спустя менее часа полицейскими в салоне автомобиля «Хундай Солярис» задержан 39-летний гражданин, а также обнаружен и супруг заявительницы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. - Автомобиль, где нашли мужчину, принадлежит знакомому похищенного.Как пояснил мужчина, около 7:30 утра он вышел из дома и на лестничной площадке на него напали два человека с ножом. Они избили его и стали рассказывать про какой-то несуществующий долг.У мужчины украли телефон, а после отвезли в квартиру на Подольской, где держали несколько часов. На данный момент один человек задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.