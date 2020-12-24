В Ленинградской области полиция начала проверку после смертельного ДТП с участием двух фур. Авария произошла около 20:40 часов вечера в среду, 23 декабря 2020 года, на 458 километре трассы \\"Вологда - Новая Ладога\\" в Тихвинском районе.- 54-летний водитель \\"Мерседеса\\" с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик \\"Манн\\", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.В результате лобового столкновения, водитель \\"Манн\\", 55-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Второй водитель был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.На данный момент правоохранители разбираются во всех деталях ДТП, чтобы выяснить причины и обстоятельств произошедшего. По факту дорожной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.