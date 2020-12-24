В Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге иномарки местного предпринимателя. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 23 декабря 2020 года. У дома 3 по улице Красных Командиров в городе Волосово горел автомобиль \\"Тойота Камри\\".- В результате пожара частично сгорела иномарка, которая принадлежит 55-летнему индивидуальному предпринимателю. Мужчина занимается торговлей овощей и фруктов, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Как рассказал владелец авто, когда машина задымилась, он увидел рядом с ней двоих убегавших мужчин.В тот же день полицейские нашли одного подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный житель деревни Захонье Волосовского района.На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.