Серьезная пробка собралась утром 24 декабря в районе Володарского моста. Точнее, сразу несколько пробок, причинами которых стали три ДТП и традиционные заторы в час пик, когда все едут на работу.- На Ивановской улице, перед Невским путепроводом не разъехались двое. Свободным остался только правый ряд, собралась пробка аж от Володарского моста и Народная стоит, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Кроме этой аварии, еще одна произошла На народной улице при подъезде к Володарскому мосту, из-за чего намертво встал въезд на переправу с Октябрьской набережной. Также столкнулись машины и на самой набережной, но со стороны Паткановской улицы. Пробка растянулась почти на километр.По предварительным данным, все аварии не слишком серьезные, данных о пострадавших нет. На месте работают экипажи ГИБДД.