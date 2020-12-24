Несмотря на приближение праздников, медикам не до отдыха. В четверг, 24 декабря 2020 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение поддержать врачей и медсестер. По поручению градоначальника, медработники получат повышенные выплаты за работу в праздничные дни.- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение об увеличении в два раза региональной выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни. Это коснется как сотрудников стационарного, так и амбулаторного звена, - рассказали в администрации Ленобласти.В скором времени администрация региона выпустит официальное постановление о выплатах.Напомним, что с начала года на выплаты медикам региона из средств федерального бюджета было направлено более 1,36 миллиардов рублей, из областного — 772,5 миллионов рублей.