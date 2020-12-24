Небезразличные петербуржцы ищут хозяев собаки, которая невесть откуда прибежала на автозаправку на внешнем кольце КАД. Овчарка судя по фото домашняя и ухоженная. Водители подкармливают пса, но пока его никто не забрал.- На АЗС SHELL на КАДе, внешняя сторона (координаты 59.870640, 30.533867), два дня назад прибилась собака с ошейником (бирки с данными хозяев нет), кобель породы овчарка, может быть был брошен, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»По словам очевидцев, пес неагрессивный, добродушный и очень грустный. Он дает себя гладить, и кормить и при этом постоянно бегает между машинами, высматривая в каждой своего хозяина.На вид собаке около 7-8 лет. Ее жалеют, кормят и даже пускают погреться внутрь здания заправки на коврик.- Но ему там не место, так как в любой момент он может попасть под колёса, выбежав на проезжую часть. Собаку надо спасать! - пишут петербуржцы.На утро 24 декабря пес все еще был на заправке.