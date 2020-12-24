Минимальный размер оплаты труда - пресловутый МРОТ - вырастет в Ленинградской области в 2021 году. Об этом утром 24 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства. Само повышение пройдет в три этапа.- Трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, главой Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным и президентом Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александром Габитовым, - говорится в сообщении.В 2021 году МРОТ будет повышаться поэтапно: с 1 апреля 2021 года – 13 000 рублей; с 1 сентября 2021 года – 13 315 рублей; с 1 декабря 2021 года – 14 250 рублей.Отметим, что 2020 году размер минимальной зарплаты в Ленинградской области составлял 12800 рублей. Таким образом, повышение составит 11,3% и превысит прогнозируемый размер инфляции примерно вдвое.