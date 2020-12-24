Еще 3756 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это близкий к среднему показатель за последние три недели. Таким образом, подтверждается прогноз о выходе на плато по заражаемости.- На утро 24 декабря в России выявлено 29 935 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Больше всего новых заболевших отмечено в Москве - плюс 8203 заболевших. Далее идет Санкт-Петербург (+3756).Всего с начала пандемии в городе выявлено 215 830 случаев инфекции COVID-19. Из этого количества 126 171 человек выздоровел (+ 2653 за сутки), а 7146 (+72) - скончались.В активном состоянии болезни находятся уже 82 513 петербуржцев. Одновременно с этим показателем, растет и число госпитализированных пациентов. Для того, чтобы всем хватило мест, 23 декабря были развернуты 150 инфекционных коек в клинике Центра имени Алмазова, а с 24 декабря заработал новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на 307 мест.