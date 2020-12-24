Петербургские сыщики нашли и задержали водителя серого «Хендэ Солярис», который вечером 22 декабря устроил ДТП на Невском проспекте с участием пешеходов. «Пилот» иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сшиб случайного прохожего.- Около 23:00 22 декабря водитель, не справившись с управлением, у дома 35 по Невскому проспекту выехал на пешеходную зону. Движение автомобиля остановил рекламный щит. По предварительным данным, в результате аварии незначительные травмы получил мужчина-пешеход. Однако когда прибыли полицейские и врачи скорой помощи, виновник аварии и потерпевший уже покинули место ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Позднее попавший под машину пешеход пообщался с полицейскими, объяснил, что травм практически не получил и заявления на водителя писать не будет.Тем не менее, автомобилиста все равно привлекут к ответственности. За сам факт ДТП и оставление места аварии.Известно, что за рулем машины находился 24-летний петербуржец по имени Надир. Его уже доставили в отделение для дачи показаний.