Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные о пандемии. На утро четверга, 24 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге подтвердили еще 72 летальных исхода пациентов с инфекцией. Уровень смертности в городе от COVID-19 находится на стабильном уровне.- С начала пандемии в Петербурге от коронавируса умерли уже 7146 человек, - сообщили в оперативном штабе. - Антирекорд смертности был зафиксирован 8 декабря, когда скончались сразу 86 человек.Также за последние сутки коронавирус выявили еще у 3756 человек, выздоровели 2653 пациента. Всего за время пандемии заразились более 215,8 тысяч петербуржцев, полностью побороли инфекцию 126 тысяч.В городском комитете по здравоохранению создали памятку с ответами на все главные вопросы о грядущей вакцинации. Как оказалось, у прививки достаточно много противопоказаний. Например, переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться только спустя полгода после заражения.