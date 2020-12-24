Еще один стационар для приема коронавирусных больных появился в Санкт-Петербурге. 24 декабря был открыт новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, который построили в рекордные сроки, всего за 5,5 месяцев.- 9 июля был заложен первый камень, а сегодня у нас практически полностью введен стационар. Он будет предназначен, прежде всего, для больных с «ковидом», - заявил на открытии Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Новый стационар построен как автономный корпус-трансформер. Его в короткие сроки его можно перепрофилировать из обычного в инфекционный. Здесь есть 403 инфекционные койки, а также санитарные шлюзы и пропускники в другие корпусы госпиталя.В новом стационаре будет своя ПЦР-лаборатория, а также КТ и УЗИ диагностика.При переходе в штатный режим, по окончании пандемии, здесь будут работать пять отделений на 307 коек - эндокринологии, кардиологии, терапии, хирургии, кардиохирургии, эндоскопии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.