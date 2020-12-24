Настоящий полицейские боевик с погоней и стрельбой произошел вечером 22 декабря на улицах Санкт-Петербурга. Около 21:30 на набережной реки Екатерингофки сотрудники ДПС попытались остановить ВАЗ-2114, но водитель легковушки дал по газам и начал отрываться от преследования.- Неоднократные требования полиции водитель продолжал игнорировать, двигался с большой скоростью, совершая опасные маневры и тем самым угрожая безопасности другим участникам движения. В соответствии с законом один из полицейских произвел предупредительный выстрел вверх и еще несколько - по колесам автомобиля. В тупике на Митрофаньевской улице нарушителя удалось задержать. В результате применения табельного оружия пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Позднее оказалось, что за рулем машины, оформленной на 29-летнюю петербурженку, сидел нигде не работающий 41-летний житель Красного Села, а в салоне «Лады» находились два его приятеля. Номера на легковушке оказались от «шкоды», а «родные» номерные знаки лежали в багажнике.Обстоятельства инцидента выясняются.