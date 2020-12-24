В Санкт-Петербурге полиция Фрунзенского района задержала 50-летнего мужчину за развращение 14-летней девочки. В среду, 23 декабря 2020 года, в отделение МВД обратилась 54-летняя женщина, специалист по социальной работе, которая обвинила своего знакомого в сексуальном преступлении.- Со слов женщины с 18:00 до 20:15 часов 14 декабря 50-летний мужчина был у нее в гостях. Именно тогда он и совершил развратные действия в отношении ее дочери, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Правоохранители оперативно нашли подозреваемого. Мужчину задержали вечером в среду у дома 6 по улице Димитрова. Ночью его уже поместили в изолятор временного содержания.На данный момент полиция возбудила уголовное дело по факту развращения девочки. Мужчине грозит долгое разбирательство и до трех лет тюрьмы.