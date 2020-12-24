Настоящие морозы могут прийти на Крещение в Санкт-Петербург. Похолодание, которое начнется вскоре после наступления Нового года, пообещал главный городской синоптик Александр Колесов. Впрочем, пока это лишь прогноз.- После Нового года есть вероятность того, что к крещению будут морозы. Это получалось по долгосрочным прогнозам, но пока предварительно, - рассказал специалист «Невским новостям».Напомним, что ранее синоптик пообещал довольно резкое похолодание в преддверии новогодних праздников. Начиная с 25 декабря температура должна опуститься в Санкт-Петербурге до -5...-10 градусов, а по ленинградской области термометры покажут и все -15.Но уже 30 декабря вновь потеплеет и наступление Нового года петербуржцы встретят при нулевой отметке на градуснике. Впрочем, снег, если он будет, растаять вроде бы не должен.Однако самые точные прогнозы даются на период двух-трех суток, так что все еще может измениться.