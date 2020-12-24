Серьезное ДТП произошло днем 24 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Около 13:00 у дома 5 по улице Партизана Германа столкнулись две машины. Одна из них в результате удара вылетела на тротуар и снесла автобусную остановку.- В 13:03 поступил сигнал о происшествии по адресу: Партизана Германа, 5. Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей с последующим выездом на остановку общественного транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.По счастливой случайности, в момент аварии на остановке никого не было. Прибывшие на место спасатели помогли вызволить людей из искореженных авто и передали их врачам скорой помощи. Всего в ДТП пострадали двое. Их состояние не уточняется.Причины и обстоятельства аварии установят дознаватели Госавтоинспекции.Проблем с движением на улице Партизана Германа на данный момент нет.